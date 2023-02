Fiorentina, guarda bene: il Sivasspor non è poi tanto diverso da te

Fiorentina-Sivasspor, quante similitudini. Infatti, il cammino europeo assomiglia molto, con l'elemento campionato che non sorride

Il Corriere dello Sport si sofferma su alcuni dati che riguardano la squadra turca del Siviasspor. Infatti, il cammino europeo assomiglia molto a quello dei viola, con l'elemento campionato che non sorride ad entrambe. Inoltre, entrambe le squadre sono in semifinale delle rispettive coppe nazionali. Infine, il 4-3-3. Il modulo tanto amato dalla Fiorentina è lo stesso della squadra turca. Guai a sottovalutare l'avversario, la Fiorentina non dovrà sprecare un colpo.