Fiorentina, Grabara la prima scelta. Lui però aspetta il Bayern Monaco

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Kamil Grabara la prima scelta della Fiorentina per il ruolo di portiere, nonché l'obiettivo principale in questo momento per tutta una serie di motivi: ad esempio, per centrocampista e attaccante, gli altri due innesti da fare, servono prima le partenze di Amrabat e Cabral per liberare i rispettivi posti, esigenza che non c’è per i ruolo di portiere. Il Copenaghen con sei milioni lo cede e la Fiorentina non ha difficoltà a pareggiare la richiesta dei danesi: e allora perché il numero uno polacco, classe 1999, ottima personalità e già buona esperienza dopo aver conosciuto anche il mondo Liverpool pur senza debuttare nella prima squadra dei “Reds”, non è ancora a Firenze? Perché va così quando ci sono altre società interessate, seppur non con la stessa decisione dei viola e perché, soprattutto, il Bayern Monaco andrà alla ricerca di un sostituto di Sommer una volta che l’avrà ceduto (all’Inter) ed è comprensibile e logico che Grabara un pensierino ce lo faccia di essere scelto. Basterà aspettare il trasferimento del numero uno svizzero e si capirà se la destinazione del portiere classe 1999 sarà appunto Firenze o Monaco di Baviera.