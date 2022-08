Fiorentina, giovedì arriva il Twente: l’obiettivo è solo uno

Terminata la prima partita di campionato ed è già tempo d'Europa. Giovedì la Fiorentina fa il suo esordio in Conference League, alle ore 21:00 all'Artemio Franchi. La sfida valevole per i preliminari d'andata vede affrontare gli olandesi del Twente, reduci da quattro vittorie consecutive (due in campionato e due nel turno precedente di Conference). 11 i gol segnati (7 nella competizione europea e 4 in campionato) e solamente due quelli subiti (entrambi in Conference). Dunque, come scrive La Repubblica, sarà una partita che la Fiorentina dovrà affrontare con massima attenzione, cercando di ipotecare il risultato già nella sfida d'andata al Franchi.