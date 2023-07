Fiorentina, giorno storico: oggi tutti al Viola Park

Un giorno storico per la Fiorentina, che questa mattina dà il via alla nuova stagione con il ritiro al Viola Park. Biraghi e compagni avranno a disposizione attrezzature e tecnologie di ultima generazione per allenamento, prevenzione e recupero. Fiore all’occhiello la piscina Hydroworx arrivata dagli Stati Uniti, in pratica una vasca con all’interno un tapis roulant. Gli atleti potranno allenarsi senza gravare col peso del corpo sulle articolazioni. Insomma, di tutto e di più. Saranno 28 i giocatori che varcheranno il cancello oggi (24 della prima squadra più 4 Primavera). La prossima settimana si aggregheranno Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame e Milenkovic. Più avanti anche Amatucci e Kayode, impegnati nell’Europeo Under 19. Curiosità soprattutto per vedere all’opera i volti nuovi, in attesa dello sbarco ufficiale in viola di Parisi. Occhi su Sabiri (arrivato ieri in città), ma l’attenzione la catturerà anche Kokorin. Poi Niccolò Pierozzi e Munteanu, due a caccia di una conferma. Allenamenti al mattino previsti alle 9, quelli del pomeriggio alle 18.30. Per adesso tutte le attività saranno svolte a porte chiuse. Lo riporta La Nazione.