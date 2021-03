Fiorentina, già sei giocatori convocati in nazionale: la qualità c’è

Amrabat, Dragowski, Milenkovic, Vlahovic, Kouame, Caceres. E l’elenco non si fermerà qui. Sono già sei i giocatori viola che sono stati preconvocati dalle rispettive nazionali e questo – sottolinea il Corriere dello Sport – Stadio – è un segnale tangibile che in questa Fiorentina la qualità per uscire dallo spauracchio retrocessione c’è. A sperare in una convocazione c’è anche Martinez Quarta, uno dei punti fermi della difesa dell’Argentina, mentre il quotidiano non cita Pezzella, le cui prestazioni sono in ribasso in questo 2021.

