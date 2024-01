Fiorentina, gennaio sarà giudice: dal Bologna alla Supercoppa in Arabia

Anno nuovo, vecchi problemi. Certo, perdersi in processi o drammatizzare per una sconfitta arrivata dopo tre vittorie consecutive in campionato e otto risultati utili consecutivi contando anche le coppe, sarebbe sbagliato. Del resto, basta guadare la classifica per capire quanto sia stata positiva la prima parte di stagione della Fiorentina: quarto posto in solitaria, 33 punti, 10 partite vinte su 19 nonostante scontri diretti giocati quasi tutti in trasferta. Più di così insomma non si poteva pretendere da una squadra costruita si per migliorare rispetto a quanto fatto l’anno scorso ma, di sicuro, non per provare a mettersi dietro realtà come Roma, Lazio o Atalanta. Perché la rosa a disposizione di Italiano ha dei limiti, soprattutto nelle alternative, e la partita col Sassuolo li ha ripresentati tutti e tutti insieme. Già domani, per esempio, al Franchi arriverà il Bologna. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia (la vincente affronterà una tra Milan e Atalanta) e Biraghi e compagni se la dovranno giocare nella stessa, identica situazione di sabato sera: con due soli esterni d’attacco a disposizione, e con Kayode costretto ancora una volta agli straordinari. Domenica, sempre in casa, i viola ospiteranno l’Udinese per la prima del girone di ritorno e, quattro giorni più tardi, sarà la volta della Supercoppa Italiana. L’appuntamento è per giovedì 18 a Riad quando, alle 20 italiane, la Fiorentina sfiderà il Napoli in semifinale. E se è vero che la formazione di Mazzarri sembra essersi persa per quel match sarebbe opportuno aver messo a disposizione dell’allenatore (almeno) l’esterno d’attacco ed il terzino destro. Si vedrà. Nel frattempo, per non farsi mancare niente, gennaio si chiuderà con la sfida all’Inter, domenica 28. Campionato, Coppa Italia, Supercoppa: 4 partite (cinque se i viola dovessero giocarsi anche la finale del 22 con una tra Lazio ed Inter) nei prossimi 19 giorni. Il calendario insomma non conosce sosta e, considerando che a marzo tornerà anche la Conference, sarà così ancora a lungo. Senza sosta, e con i primi verdetti dietro l’angolo. Lo riporta il Corriere Fiorentino