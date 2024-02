Fiorentina-Frosinone: niente pubblico delle grandi occasioni al Franchi

Il pubblico delle grandi occasioni non ci sarà questo pomeriggio a far da contorno a Fiorentina-Frosinone. Ma alla fine il dato degli spettatori presenti sarà comunque buono. A ieri sera erano attesi circa 25mila spettatori. Vuol dire una quota partita di 8mila biglietti venduti da sommare agli abbonati. Gli indecisi potranno aggiungersi stamani comprando il biglietto direttamente prima di entrare al Franchi. Previsioni meteo incerte che non aiutano, durante la partita potrebbe anche piovigginare su Firenze. Intanto i tifosi viola si sono già mossi concretamente per le prossime due trasferte, logisticamente fra le più agevoli di tutto il campionato, anche se quella di Bologna capita in un giorno feriale (mercoledì 14 ore 19). Al momento sono poco meno di mille i biglietti già venduti per il settore ospiti del ‘Dall’Ara’. Aumenteranno sicuramente nei prossimi giorni, con la speranza che un risultato positivo oggi possa spingere alla trasferta un numero maggiore di tifosi. Intanto la Curva Fiesole ha già fatto partire pure la missione ‘Castellani’. «Tutti a Empoli in treno« lo slogan scelto. Appuntamento alla stazione di Santa Maria Novella alle 12.16 di domenica 18 febbraio. Quello sarà davvero un mini esodo.