Fiorentina forte contro le big? Il piatto piange: 1 gol e 2 punti in 4 gare

Due punti in quattro gare: questo il bilancio contro le big della Fiorentina in stagione. Due pareggi casalinghi contro Napoli e Juventus, due sconfitte a Bergamo e sempre in casa con la Lazio. In queste quattro partite, solo il gol di Kouamé ai bianconeri. Serve un segnale forte per la squadra e per la classifica nel prossimo impegno contro l'Inter, che dopo un avvio complicato (4 sconfitte nelle prime 8) ha cominciato a macinare gioco e punti. I viola devono ripartire. scrive il Corriere dello Sport, dal secondo tempo di Lecce e dagli oltre 32mila tifosi che affolleranno il Franchi sabato. Per dimostrare che la Fiorentina non sa battere solo Cremonese e Verona.