Fiorentina formula Europa: con Rapid e Borussia gol e applausi

La Fiorentina fa bella figura e si regala un pomeriggio da protagonista, contro Borussia Dortmund e Rapid Bucarest in versione rimaneggiata. Come scrive La Nazione, Italiano si porta via una serie di buone notizie. La condizione dei suoi è discreta, la fluidità della manovra anche. La squadra continua a ricercare giocate provate e riprovate in allenamento e si percepisce ad occhio nudo uno sviluppo diverso rispetto alla prima parte di stagione. Dodò sta mettendo minuti nelle gambe, Quarta sembra sempre più leader della difesa e Bonaventura affina movimenti e giocate da trequartista. Fra le conferme anche Ikoné, pure ieri guizzante sulla vo ad ispirare il gol del raddoppio.

Gol e sorrisi

Contro il Rapid si scatena Benassi, alla sesta rete in tre amichevoli invernali. Conteranno poco, ma la freddezza sotto porta non l’ha persa nonostante sia rimasto fuori lista per tutta la prima parte di stagione. Ed anche dalla seconda partita Italiano ha potuto trarre buone indicazioni. In particolare da Kouamé versione prima punta. L’attaccante ivoriano ha ancora bisogno di lavorare a livello fisico per ritrovare brillantezza, ma continua a risultare costantemente decisivo con gol ed assist. E chissà - scrive il quotidiano - che non diventi lui il centravanti titolare una volta che la Fiorentina avrà recuperato i suoi esterni in infermeria...