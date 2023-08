Fiorentina, flop abbonamenti: Lecce e Sampdoria hanno numeri migliori

I 17.252 abbonati che pongono la Fiorentina abbastanza in basso nella classifica degli spettatori. I viola sono all’0ttavo posto in serie A, e al nono se si considera anche la serie B visto che la Sampdoria è arrivata a quota 18.224.

Meno abbonati, ma incasso superiore o simile visto l’aumento dei prezzi? Su questo si può solo ipotizzare che alla fine la quota entrata nelle casse della società non sia poi troppo dissimile, ma la società, interpellata su questo, al momento ha fatto sapere di non poter ancora fornire dati più precisi. Restano dunque quelli assoluti a cui fare riferimento. I 17.252 abbonati che pongono la Fiorentina abbastanza in basso nella classifica degli spettatori. I viola sono all’0ttavo posto in serie A, e al nono se si considera anche la serie B visto che la Sampdoria è arrivata a quota 18.224. Meglio della Fiorentina in A hanno comunque fatto il Milan e l’Inter (entrambe 42 mila tessere), la Roma (40 mila) e poi più straccate la Lazio (28.400), il neo promosso Genoa (27.777), lo scudettato Napoli (22.327) e anche il Lecce (21.018) che sabato scorso ha costretto la Fiorentina a un rocambolesco pareggio al Franchi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.