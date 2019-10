Favoriti a chi? Sembrava quasi un eufemismo sentire di una Fiorentina con un pronostico dalla sua. E certamente la scialba stagione – a tratti da pianto – dello scorso anno e l’inizio di questa non facevano presagire nulla di buono. Invece, ad oggi, i viola tornano ad essere in lizza per fare risultato: contro l’Udinese sono loro i netti favoriti per la vittoria. Merito – come si legge su Repubblica – di un 3-5-2 che ha finalmente portato risultati, ma anche di un’accelerata che Montella vuole e cerca dai suoi prima di una pausa rigenerante. Contro i bianconeri friulani il tecnico cercherà ulteriori risposte sulla crescita del gruppo prima di poter finalmente tracciare un primo bilancio a bocce ferme durante gli impegni delle Nazionali. “A metà ottobre si capirà cosa sta o non sta funzionando” aveva detto il tecnico: c’è da lavorare, ma le certezze cominciano finalmente ad aumentare.