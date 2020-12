“Fiorentina, fai lo scherzetto alla Dea: in Serie A si ingolfa. Ribery e Callejon…”

La Fiorentina deve provare in tutti i modi a sfruttare il clima pesante che tira in casa Atalanta. Per una Dea che in Champions viaggia spedita ne troviamo un’altra che in campionato sembra risentire in modo particolare del clima pesante. È questo il pensiero di Stefano Cappellini su La Repubblica, il giornalista continua a pensare che il valore di questa Fiorentina sia superiore a quanto mostrato nei momenti di down contro Benevento e Milan oppure in occasione della rete subita con il Genoa. Inoltre, la partita con l’Atalanta “sarà anche l’ultima occasione per capire se Ribery e Callejon insieme sono un valore aggiunto o un sequel di Cocoon” (film statunitense con tre anziani protagonisti ndr). Digiuno interrotto, ma non basta: Prandelli vuole i gol degli attaccanti