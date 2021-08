Fiorentina-Espanyol, il possibile tridente offensivo di Vincenzo Italiano

L'amichevole valida per la 'Unbeatables Cup' andrà in scena domani al Franchi alle ore 19

In vista della prima amichevole di lusso per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’edizione odierna de La Nazione si sofferma sul tridente titolare che andrà a scegliere il tecnico. Contro l'Espanyol, secondo il quotidiano, dovrebbe essere Vlahovic il centravanti, con Callejon (in ripresa) e Saponara ai suoi lati per comporre il tridente.