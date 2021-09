Fiorentina, errori da squadra ancora acerba. Ma la strada è quella giusta

I Viola hanno mostrato alcune sbavature tipiche di una squadra giovane, ma hanno anche messo in mostra segnali incoraggianti

La sconfitta della Fiorentina di ieri sera ha sì lasciato un po' d'amarezza a Firenze, ma ha anche mostrato segnali incoraggianti per i tifosi Viola. A questo proposito, su La Nazione in edicola questa mattina, troviamo un commento di Cosimo Zetti che analizza la gara di ieri. Ve ne proponiamo alcuni stralci:

"Neppure lui, San Vincenzo da Karlsruhe (o se preferite da Ribera) si sarebbe aspettato un inizio del genere. E voi? Alzi la mano chi avrebbe scommesso un euro su una Fiorentina in grado di giocarsi il primato con l’Inter dopo quattro giornate di campionato"

"Ed è per questo che la partita con l’Inter non va giudicata solo dal risultato, ma va vista in un contesto più ampio. Il risultato ci può stare, stiamo parlando dell’Inter. Ma la prestazione della Fiorentina ci dà conferma di quel percorso di crescita ormai intrapreso dai ragazzi di Italiano."