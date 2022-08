Fiorentina, ecco il Twente: è la prima svolta della stagione

"La prima svolta della stagione, in una sfida da dentro o fuori. La Fiorentina si gioca l’accesso ai gironi di Conference League e lo farà stasera (ore 19, diretta in chiaro su TV8) al De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda, di fronte a oltre 30 mila tifosi che hanno gremito in ogni ordine di posto lo stadio della società locale che si è piazzata quarta in classifica la scorsa stagione.