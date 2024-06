Fiorentina, ecco Goretti: pronto contratto di un anno con opzione

Nelle stagioni a Reggio Emilia, Goretti ha ottenuto la vittoria del campionato di Serie C e ha guidato la squadra alla conquista dell’obiettivo salvezza al termine della stagione appena conclusa in B

Il comparto dirigenziale tecnico della Fiorentina potrebbe presto essere implementato dall’arrivo di Roberto Goretti e colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Nicolas Burdisso. E’ lui l’uomo individuato dalla società viola per affiancare Daniele Pradè L’ex direttore sportivo della Reggiana nei giorni scorsi aveva risolto il contratto con la società emiliana, con la quale aveva un accordo pluriennale, fino a tutta la stagione 2024/2025. Risolto questo ’intoppo’ burocratico Goretti è pronto a firmare l’accordo con la società viola che sarà sulla base di un contratto annuale con l’opzione per quello successivo.

Non è però escluso che ci si accordi direttamente su due anni, anche per permettere al dirigente umbro di poter lavorare anche in prospettiva. Nelle stagioni a Reggio Emilia, Goretti ha ottenuto la vittoria del campionato di Serie C e ha guidato la squadra alla conquista dell’obiettivo salvezza al termine della stagione appena conclusa in B.