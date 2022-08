Fiorentina, ecco Dodò: Italiano è rimasto già stregato

Sono bastati solamente venti minuti contro il Galatasaray a Dodò per dimostrare a Vincenzo Italiano le sue qualità. Da domenica pomeriggio, con l'ufficialità della cessione di Pulgar, ha finalmente avuto inizio il percorso in maglia viola del terzino brasiliano. Nel post partita, il tecnico viola aveva già sottolineato le doti tecniche dell'ex Shakhtar, e questo grazie ad un paio di accelerazioni importanti in fase offensiva. Come scrive il Corriere dello Sport, era esattamente ciò che serviva alla Fiorentina per avere modo di creare superiorità numerica sulla fascia. Nonostante i tanti mesi di stop, il brasiliano ha già dimostrato di essere in una buona condizione fisica. Sabato aveva meno di una settimana di allenamenti, e Italiano era stuzzicato già dall'idea di schierarlo titolare. L'esterno sarà fondamentale per lo stile di gioco dei viola: inserimento, corsa e assist, la medicina preferita dall'allenatore siciliano.