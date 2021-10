Fiorentina e Vlahovic: un rapporto d’interesse comune

Non si sa come reagirà il pubblico viola all'entrata in campo di Vlahovic, l'unica cosa certa è che al serbo questa Fiorentina serve

Redazione VN

Un grande interrogativo caratterizzerà le giornate di Vlahovic a Firenze da qui fino alla sfida contro il Cagliari al Franchi. Si perché, se ieri fuori dal centro sportivo i tifosi lo hanno accolto nei migliori dei modi, non sappiamo come lo stadio viola potrà reagire nei confronti del bomber serbo.

Detto ciò, come riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra Vlahovic e la Fiorentina si basa su bisogni e interessi reciproci: Italiano ha bisogno di lui per vincere le partite e sognare l'Europa mentre Dusan dovrà dare sicuramente il massimo per mostrare il suo talento ai futuri acquirenti. Insomma, la reazioni del Franchi rimane un incognita ma nel bene o nel male a Vlahovic questa Fiorentina serve.