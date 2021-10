Italiano, se continui così vai in Europa! Adesso la Fiorentina non si fermi

Proiettando le prime sette partite su tutta la stagione, i viola sfonderebbero il tetto dei sessanta punti, che garantisce di solito le Coppe

Il primo ciclo è stato superato praticamente a pieni voti, con una classifica sorprendente. Adesso la Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, è attesa da un'altra tornata di partite, e l'obiettivo è non fermarsi. Italiano ha detto che per fare le prime partite sarebbe stato necessario aspettare le prime dieci-dodici partite, e con queste in arrivo fino a novembre la quota sarà raggiunta. Venezia, Cagliari e Spezia sono due avversari abbordabili, nove punti permetterebbero di affrontare Lazio e Juventus con una certa serenità. Del resto, il ruolino di marcia tenuto fino ad ora proietterebbe la banda gigliata a 64 punti, quota che garantirebbe l'Europa.