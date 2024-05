Fiorentina, è “turnover” dal dischetto. Nico, e poi? Hanno calciato in otto

In principio il rigorista era Nico Gonzalez, l'ultimo a calciare è stato Arthur. In mezzo, oltre al turnover nelle formazioni la Fiorentina si è inventata anche le rotazioni sui rigori. Come scrive Repubblica, se in principio l'alternanza si era resa necessaria per i guai fisici dell'argentino, alla fine è diventata una vera e propria scelta, e adesso pronosticare il tiratore è sostanzialmente impossibile. A Bruges Nico consegna la palla a Beltran, a Cagliari l'ha spuntata il brasiliano, glaciale nello spiazzare il portiere (LEGGI QUI IL CONSUNTIVO DEI PENALTY TIRATI DAI VIOLA IN QUESTA STAGIONE)