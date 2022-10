Fiorentina, è tempo di conferme. Commisso vuole una reazione anche in campionato

Il patron viola si aspetta una stagione migliore della precedente anche in Serie A e chiede ai suoi un cambio di marcia

La Fiorentina , dopo la sconfitta di Bergamo, ha dato una risposta importante nella notte dal dentro o fuori europeo contro gli Hearts . Adesso però è tempo di conferme e, a cominciare dal posticipo di domani contro la Lazio , Biraghi e compagni avranno a disposizione la miglior occasione di certificare che le difficoltà di inizio anno sono del tutto alle spalle e che nella corsa ai piani alti della Serie A d’ora in poi dovrà essere considerata anche la Fiorentina.

Lo stesso numero uno viola, Rocco Commisso, si attende ora solo conferme. E in particolare al cospetto di un avversario che lo scorso anno riuscì a battere per ben due volte la Fiorentina. D’altronde la richiesta che Commisso ha fatto alla squadra è molto chiara: alla luce dei tanti soldi spesi l’obiettivo è quello di migliorare il settimo posto della scorsa stagione. L'occasione migliore potrebbe dunque essere proprio contro la Lazio, con i biancocelesti che hanno concluso l’ultimo campionato con solo due punti in più rispetto ai viola. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.