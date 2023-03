Fiorentina e stadio Franchi, convenzione per un altro anno. Ma nel 2024…

Il presidente viola Rocco Commisso è tornato negli States ma ovviamente resterà in contatto non solo con il mondo-Fiorentina ma anche con l'amministrazione comunale di Firenze. Il tema stadio, del resto, è caldissimo e le prossime mosse devono essere programmate in sinergia con il Comune. Intanto il Corriere Fiorentino scrive che la convenzione per poter utilizzare il Franchi è stata rinnovata dal club gigliato per dodici mesi, quindi per la stagione 2023/2024. Resta da capire cosa e come la Fiorentina deciderà di organizzarsi nella successiva, quando l'impianto di viale Fanti sarà un vero e proprio cantiere: giocarvi a capienza ridotta o spostarsi da qualche altra parte?