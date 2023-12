Fiorentina e Roma le due cooperative del gol. Attenzione ai finali

La Gazzetta Dello Sport analizza un dato in cui sia Fiorentina che Roma primeggiano in Serie A. Infatti i capitolini hanno mandato in gol 12 giocatori diversi in A, mentre i viola 11. Prima e seconda posizione. La Roma ha trovato il gol con tanti effettivi, a partire dagli uomini di qualità come Lukaku e Dybala fino ad arrivare al soldato semplice Kristensen. Negli arrembaggi finali la panchina giallorossa ha fatto la differenza, e la Fiorentina dovrà stare attenta nei ultimi 15'. Infatti dal 76' in poi la squadra di Mourinho ha segnato 13 gol. Discorso diverso per la Fiorentina, che si è affidata molto a Nico Gonzalez e Bonaventura. Gli altri marcatori arrivano da tutte le zone del campo, con Quarta che è terzo a quota due gol. Ma Italiano si sa, si aspetta di più dalla sua fase offensiva