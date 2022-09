Fiorentina, è questione di cambi: così Italiano ha rivoluzionato la Viola

Dopo un mese, finalmente la Fiorentina torna alla vittoria e lo fa nel posto che più gli piace: il Franchi. Nuovo assetto tattico e tante sorprese nella sfida contro l'Hellas Verona di Gabriele Cioffi. Vincenzo Italiano, per la gara, ha deciso di scegliere un nuovo modulo, il 4-2-3-1, e i risultati sembrerebbero essere stati molto promettenti. Un Barak più avanzato a sostenere Kouame e Amrabat e Mandragora come mediani alle sue spalle. In questo bel pomeriggio prima della sosta Nazionali, i viola possono tornare a sorridere, non solo per la vittoria, ma anche perché si è sbloccato Ikoné ed è tornato in campo pure Nico Gonzalez, tra l'altro segnano la rete del definitivo ko. Come scrive La Repubblica, resta comunque vivo il caos Jovic, che non entra "perché non se la sentiva", questo quanto riferito ai microfoni al termine del match.