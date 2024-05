Fiorentina è padrona del suo destino, ma anche di quello del Toro e del Napoli

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'Europa. La concorrenza, comunque, è tremenda: dall’ottavo al decimo posto, in appena due punti, ci sono tre squadre. A strettissima distanza l’una dall’altra e ovviamente in piena bagarre. La Viola è avanti, certo, sia perché in questo momento è titolare di 54 punti sia perché, oltre alla prossima trasferta a Cagliari dovrà anche recuperare la giornata del 17 marzo mai disputata per il dramma di Joe Barone, e il 2 giugno andrà al Gewiss a fare visita all’Atalanta. Fermo restando il valore aggiunto: giocherà pure la finale di Conference il 29 maggio ad Atene e avrà dunque la possibilità di sparigliare il tavolo conquistando l’Europa League. In un solo concetto: è padrona del proprio destino e anche di quello del Toro e del Napoli, attenendosi strettamente alla classifica del campionato.