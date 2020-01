Il Corriere Fiorentino in edicola oggi propone il parallelismo tra le stagioni di Napoli e Fiorentina, entrambe partite con ben altre ambizioni, entrambe ritrovatesi in difficoltà in autunno, entrambe caratterizzate dal cambio di allenatore in corsa. Ed entrambi i nuovi allenatori sono dei martelli. L’imperativo, per Iachini, è non perdere il ritmo, quindi dopo la vittoria contro l’Atalanta il Mister è tornato a lavorare al Centro Sportivo. Solo stamattina verrà decisa la formazione (QUI la probabile), che dovrà battere quella dell’altro mastino Gattuso per continuare a correre come faceva Iachini.