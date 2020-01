Iachini/2: “Ancora una volta abbiamo 24 h in meno di riposo. Servirà la gara perfetta”

Beppe Iachini ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina:

La partita contro il Napoli si giocherà domani sera quindi c’è pochissimo tempo per recuperare le forze. Era già successo contro l’Atalanta di avere 24 ore di riposo in meno rispetto agli avversari. Il Napoli ha avuto un giorno in più per preparare la sfida ma non dobbiamo pensare a queste cose. Dobbiamo resettare senza crearci alibi , concentrandoci sulle nostre energie psico-fisiche per andare a Napoli a fare la nostra partita. Ci aspetta un avversario ben organizzato che sta giocando bene, nonostante non abbia raccolto i punti che meritava. Il lavoro di Gattuso si sta vedendo, sta facendo ottime cose. Domani servirà una partita perfetta sotto il piano della concentrazione ed attenzione, poichè loro hanno giocatori importanti che con una giocata possono indirizzare le sorti dell’incontro. Stimo molto Rino, è un allenatore molto preparato. Quando si subentra in una nuova piazza non è semplice girare le situazioni a proprio vantaggio. La squadra deve conoscerti e capire, c’è bisogno di tempo per portare in campo le cose provate in allenamento. Sono sicuro che il Napoli abbia scelto un ottimo allenatore per continuare il suo percorso, anche se mi auguro che possa farlo a partire dalla prossima settimana (ride ndr). Noi siamo la Fiorentina, in casa o in trasferta non cambia nulla. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità ed organizzazione di gioco, con la ferma volontà di portare a casa i tre punti.