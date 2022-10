Fiorentina, è “mal di gol”: ora Sottil e Gonzalez per innescare un bomber

"Una squadra che crea, ma non riesce a concretizzare" - sintetizza La Repubblica, edizione Firenze. Un problema non nuovo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano . Senza gol, tutto questo viene disperso. Nelle prime otto giornate di campionato la Fiorentina ha segnato soltanto sette reti (media gol 0.87 a partita). E per ben quattro volte, il 50% , non è riuscita a farlo. Sette gol con sette marcatori differenti: Jovic , Kouame , Gonzalez e Ikoné più un centrocampista, Bonaventura e un difensore Quarta . Un gol a testa e l’evidenza che inchioda a una certezza: manca un goleador, un bomber capace di concretizzare quello che viene creato dalla squadra.

La media realizzativa è calata in maniera drastica e Italiano ha dovuto mettere mano alla difesa, alla ricerca di maggiore compattezza per non disperdere neanche un gol realizzato. Poi ha fatto affidamento ai suoi centrocampisti e ai loro inserimenti, appellandosi anche agli esterni offensivi definendoli attaccanti a tutti gli effetti per ricercare in loro maggiore concretezza. L’acquisto a centrocampo di Barak, in questo senso, è eloquente. Il tecnico cerca più soluzioni, ma poi dovrà prendere una decisione definitiva per il suo attacco che ha bisogno di fiducia e continuità. La speranza è recuperare al top della condizione sia Sottil che Gonzalez e incaricare poi un riferimento centrale che possa sbloccarsi e dimostrare di essere un bomber.