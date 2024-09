La Fiorentina sembra aver quasi colmato il gap, anche per quanto riguarda il valore delle rose: oggi la squadra viola vale 270 milioni di euro, superando i 224 milioni della Lazio. Questo rappresenta un cambio significativo, dato che nel 2021 il divario era di 78 milioni a favore della Lazio. La Fiorentina, dunque, sembra essere in una buona posizione per tentare il sorpasso, un evento che non accade dal 2016. Lo riporta la Nazione.