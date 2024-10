Fiorentina e il vantaggio di Palladino. Il punto sugli infortunati

Raffaele Palladino ha un grande vantaggio: nelle prossime due settimane può contare su quasi tutta la rosa a disposizione. La Fiorentina, infatti, è una delle squadre con meno giocatori convocati in nazionale, a differenza del Lecce, prossimo avversario, che ne ha sette, tre in più dei viola. Ieri la squadra ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera, comprensivo di partitella.

Sono rimasti fuori dal gruppo Kayode, Kean e Pongracic, che hanno lavorato a parte ma sembrano vicini al rientro. Mandragora, invece, continua la riabilitazione dopo l'infortunio al menisco, con l'obiettivo di tornare in campo prima della prossima sosta per le nazionali a novembre. Fuori dal Viola Park, Pietro Comuzzo si è messo in mostra con una buona prestazione nella sconfitta dell'Under 20 contro l'Inghilterra. Stasera, invece, sarà la volta di Gosens, impegnato con la Germania contro la Bosnia. Lo riporta il Corriere dello Sport.