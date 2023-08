Fiorentina, è già febbre per il ritorno di Conference: tutti in coda sul web

L’attesa c’è a Firenze e anche a Vienna, dove i padroni di casa, come scrive La Nazione, si stanno organizzando per accogliere la Fiorentina. Il viola che accomuna la squadra di Firenze ai cugini dell’Austria Vienna renderà incandescente l’Allianz Stadion. La squadra di Barisic è reduce dal netto 5-0 con cui ha regolato il Linz nell’ultimo turno di campionato, che però è costato carissimo al difensore Nenad Cvetkovic, arrivato in estate per rinforzare la difesa del Rapid. Per lui, uscito a pochi minuti dalla fine del primo tempo, si parla di rottura del crociato e dunque di stagione compromessa e ovviamente salterà anche il doppio confronto con la Fiorentina. Noto il fatto che i tifosi viola non possano seguire la squadra di Italiano a Vienna a causa dello stop di un turno imposto dalla Uefa dopo i fatti di Basilea, ma da ieri si potranno organizzare per riempire il ‘Franchi’ in vista del ritorno di giovedì 31 agosto (ore 20). L’acquisto dei biglietti è in vendita libera, sarà quindi possibile acquistare il tagliando senza obbligo di tessera fino al giorno della gara. Biglietti scontati per chi ha sottoscritto l’abbonamento al campionato (prezzi più bassi per chi ha la versione Pro rispetto alla Easy), ma in generale la Fiorentina ha scelto di applicare all’evento prezzi piuttosto accessibili. In Fiesole l’intero costa 17 euro (10 e 12 euro per abbonati, 2 euro per Under 14).