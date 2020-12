Fiorentina e Genoa, scontro tra nobili in difficoltà. Sorpresa a centrocampo

La Nazione pone l’attenzione sull’importante sfida di campionato che vedrà una di fronte all’altra Fiorentina e Genoa. Due squadre dalla grande storia che, al momento, lottano per uscire dalla pericolosa zona retrocessione. Il match di lunedì sera al Franchi rappresenta il primo bivio decisivo per cercare di allungare il passo e allontanare i brividi.

Prandelli dovrà preparare la partita a distanza, affidando il lavoro sul campo al vice Gabriele Pin. Priorità assoluta evitare distrazioni e colmare le lacune psicologiche viste nelle ultime uscite. Per fare ciò potrebbero essere varati dei cambiamenti tattici. Le sorprese dovrebbero arrivare dalla linea di centrocampo e forse anche dall’attacco dove l’astinenza da gol delle punte pesa come un macigno. Sulla mediana l’innesto di Duncan appare molto probabile e a rischiare un turno di riposo sarà uno fra Pulgar e Amrabat. In attacco accanto a Ribery si giocano il posto Vlahovic e Cutrone, con l’italiano che questa volta se la gioca alla pari. Tra le punte è proprio lui quello apparso più in palla.

