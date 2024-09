Fiorentina e Comune hanno ribadito le loro idee: adesso il cronoprogramma

La Fiorentina ha ribadito la volontà di continuare a giocare al Franchi anche per la stagione 2025-2026, escludendo l'opzione di trasferirsi al "Padovani", e confermando di non voler contribuire economicamente ai lavori del Franchi né del Padovani. Commisso ha chiesto chiarimenti su come il Comune intenda reperire i fondi necessari per completare i lavori dello stadio.