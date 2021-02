Fiorentina, è allarme rosso per i gol segnati: solo una squadra ha fatto peggio

Non è una novità che la Fiorentina edizione 2020/21 faccia particolarmente fatica a trovare la porta, ma si tratta di un aspetto che più di molti altri è necessario rimarcare vista l’importanza. Lo fa tra i tanti anche l’edizione di oggi di Stadio, che dedica spazio alla classifica di Serie A per gol segnati. Il risultato? La Fiorentina è in piena zona retrocessione, penultima con appena 21 reti in altrettante partite disputate, meglio soltanto del Parma che a quota 14 sembra ormai spacciato. Meno, rispettivamente, di Crotone, Udinese, Cagliari, Benevento, Genoa, e così via. Un problema da risolvere quanto prima, e magari già a Genova contro la Sampdoria.

