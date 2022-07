Fiorentina, e adesso? Calma, programmazione e ritiro

Adesso Italiano potrà lavorare in maniera adeguata sul suo nuovo gruppo

La Fiorentina ha piazzato i 4 colpi necessari per completare la rosa e garantire a Italiano il giusto tempo di lavoro su tutti i suoi giocatori. Adesso, la società viola dovrà organizzare le prossime manovre con la giusta calma, perché il tempo necessario c'è. Domenica si parte per il ritiro a Moena, dove nascerà la nuova Fiorentina e da lì i dirigenti organizzeranno il futuro di questa squadra, mercato e non. Lo riporta la Nazione.