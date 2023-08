Fiorentina, Dodò non può stare da solo: corsa a due per la fascia destra

I nomi sul taccuino sono due: Gendrey del Lecce e Stojanovic. Per il primo ci sarà da convincere Corvino, mentre l'asse con Corsi è già stata impostata con Parisi

Portiere, difensore centrale, centrocampista e portiere. La Fiorentina si muove si questi fronti, ma il posto lasciato vuoto da Venuti grida vendetta. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni di mercato, la Fiorentina si attiverà per regalare a Italiano un vice degno del brasiliano. I nomi sul taccuino sono due: Gendreydel Lecce e Stojanovic. Per il primo ci sarà da convincere Corvino, mentre l'asse con Corsi è già stata impostata con Parisi e forse potrebbe riattivarsi nuovamente.