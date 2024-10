Fiorentina di lotta: Milan ko, sono tre punti pesanti

Solo il tempo dirà se sarà la svolta del campionato ma la Fiorentina si regala la prima notte di gala della propria stagione. Milan battuto 2- 1 al termine di una gara rocambolesca, fatta di gol, rigori sbagliati, tre in totale, due parate dal dischetto di De Gea, un gol dell’ex Adli e una rasoiata decisiva di Gudmundsson. Un film con tante trame al suo interno da cui escono però tre punti pesantissimi che portano i viola a dieci in classifica, a ridosso della zona Europa, ma che soprattutto danno senso, forma e sostanza all’idea di calcio di Palladino, stavolta poco ibrida ma ben evidente nella notte del Franchi: la sua sarà una Fiorentina di lotta, brava a intasare le linee e avversarie e attaccare negli spazi sfruttando il tandem Kean Gudmundsson. Un 4-4-2 di vecchia memoria ma efficace per uscire dalla crisi e lanciarsi verso nuovi orizzonti, uno spartito che adesso dovrà essere rivisto con le piccole ma che ha dimostrato, dopo i successi con Lazio e Milan, di essere l’abito cucito ad hoc per affrontare le grandi. Lo riporta Repubblica Firenze.