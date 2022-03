Fiorentina, dalle visite al Viola Park, all’idea del nuovo logo

Tra ieri e oggi, la Fiorentina ha organizzato due diverse visite al Viola Park. Questa mattina ci saranno molti ex viola. Inoltre, si valuta l'idea di una revisione del logo della squadra

Durante la giornata di ieri, è stato visitato il cantiere del Viola Park dalle istituzioni ed è stata anche un'occasione ghiotta per il d.g. della Fiorentina, Joe Barone per parlare degli ultimi temi. Durante la mattina di oggi invece, come riportato anche da il Corriere dello Sport, saranno invece degli ex viola a presenziare al nuovo centro sportivo. Nelle idee in mente della società, oltre al Viola Park e la questione stadio, c'è quella di modernizzare il logo della squadra: tra le ipotesi l'inserimento della "V" di viola, diventata ormai un marchio di fabbrica anche del nuovo centro sportivo.