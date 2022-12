Fiorentina da primato: i numeri dalla Primavera ai baby Under 14

Una Fiorentina del settore giovanile da primato durante questa prima parte di stagione. Tante le vittorie e le posizioni di classifica interessanti, dalla Primavera fino ai baby Under 14. Tra i talenti che spiccano maggiormente ci sono il portiere classe 2006 Tommaso Martinelli e l'attaccante del 2004 Sene. Gli occhi spesso sono puntati sui giovani che Italiano sta testando in prima squadra, ma è giusto dare meriti collettivi a tutto il settore giovanile viola, partendo dalla Primavera di mister Aquilani, sesta in classifica e in piena zona playoff, attaccata a livello di punti a chi si trova davanti. Come scrive La Nazione, solo applausi anche per l'Under 18 di Papalato, con i ragazzi posizionati in prima posizione e pronti a sgomitare per il titolo con la Roma. Quinto posto, invece, per l'Under 17 di mister Galloppa, con Vannicchi e Sadotti che spiccano su tutti. Da applausi anche l'Under 16 di Capparella, che brinda al primo posto in classifica in solitaria, avanti di cinque lunghezze sull'Empoli. Menzione speciale anche per l'Under 15, posizionata al quinto posto e il secondo per l'Under 14. Per tutti, dunque, ottimi i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, che sicuramente non potranno che migliorare dall'arrivo ormai imminente del Viola Park.