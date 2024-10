La capienza dello stadio Franchi, ridotta a circa 24.786 posti durante i lavori di restauro, rappresenta un problema per la Fiorentina. Con l’occupazione dei settori Fiesole e Maratona limitata dai cantieri, i posti disponibili sono molto meno rispetto ai 40.000 che avrebbero potuto essere riempiti in occasione di partite di alta affluenza, come quella contro l’Inter a dicembre.