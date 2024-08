Fiorentina da aggiustare: 3-4 acquisti tra difesa e centrocampo

DIFESA

Il primo potrebbe essere il difensore centrale: la Fiorentina ce l’avrebbe già ed è naturalmente Nicolas Valentini, solo che non c’è verso di abbassare la richiesta del Boca Juniors (da cinque-sei milioni a massimo due) per liberarlo subito. E allora per trovarlo che faccia il caso nell’equo rapporto qualità-prezzo, sta setacciando i campionati di mezza Europa e si è già proposta al Montpellier per Modibo Sagnan, classe 1999, ma evidentemente finora senza la necessaria convinzione per chiudere un affare che si chiude a 5-6 milioni. Questo non tanto perché il franco maliano non convinca fino in fondo (ha forza fisica, è reattivo nella marcatura, inserirlo in una difesa a tre da una difesa a quattro da cui proviene non sarebbe un problema), quanto perché rimane acceso l’interesse per due vecchi-nuovi obiettivi che rispondono ai nomi di Marcos Senesi e Josip Sutalo, uno del Bournemouth e l’altro dell’Ajax. E il fatto che ad ogni estate vengano accostati entrambi alla Fiorentina è solo la prova concreta del gradimento e se c’è lo spazio il club viola ci s’infila.