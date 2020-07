Fiorentina: Criscito resta un opzione, ma i viola sono vicini ad un altro terzino rossoblù

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per la difesa, piace Cistana del Brescia (SCHEDA) ma l’offerta di 5 milioni già presentata non basta al presidente Massimo Cellino. Sempre i viola sono vicini a Ghiglione (SCHEDA) del Genoa mentre Criscito (SCHEDA), dopo l’affare mancato in estate, resta un’opzione. Questo quanto troviamo scritto su Tuttosport che aggiunge che l’ex Inter Eder è pronto a ritorno in Serie A. Per acquistarlo sarà derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina, ma nelle ultime ore avanza anche l l’ipotesi di un suo trasferimento al Benevento.

IL MERCATO FREME: NAINGGOLAN SI INTRECCIA CON CHIESA, MA OCCHIO ALLE PARTENZE