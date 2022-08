Fiorentina-Cremonese, le probabili: Italiano vira sull’usato sicuro

Oggi, alle 18.30, la Fiorentina affronterà la Cremonese in vista della prima giornata di campionato. Al Franchi , Italiano cerca i suoi primi 3 punti per iniziare al meglio una stagione piena di impegni. Alcuni dubbi accompagneranno il mister viola fino all'inizio del match, ma sia la Gazzetta dello Sport che La Nazione sembrano concordare sulla scelta degli uomini.

In porta Terracciano vince il ballottaggio con Gollini, Dodô non è considerato pronto e Igor non sarà della partita. Ecco quindi, che vedremo 3/4 della difesa dello scorso anno, con Quarta che torna titolare. A centrocampo Bonaventura è l'unico certo del posto, con Amrabat e Maleh i più papabili nell'accompagnarlo. Nico e Sottil saranno gli esterni, mentre Cabral sembra in lieve vantaggio su Jovic.