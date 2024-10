Fiorentina contro Roma, Palladino contro Juric: Firenze vuole la Champions

Tre punti separano la Fiorentina e la Roma in classifica, una distanza che sembra minima ma che non riflette le diverse dinamiche delle due squadre in questo inizio di stagione. La Fiorentina cerca la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe, puntando a consolidare la consapevolezza di poter lottare per un posto in Champions League. La Roma, invece, è in una situazione instabile e caotica, con stravolgimenti tattici, tecnici e societari, e sta cercando di trovare la propria identità.