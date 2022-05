Fiorentina, contro Mourinho per la svolta: Italiano ha un trend da invertire

Pronto il duello a viso aperto tra Fiorentina e Roma: Italiano e Mourinho verso l'inseguimento dell'obiettivo Europa

La Fiorentina in questa stagione non aveva mai perso quattro partite di fila. La vittoria, vista la situazione in classifica e l'avversario difronte, rappresenterebbe più di una svolta, per invertire un trend negativo che ha sorpreso quasi tutti. Come scrive Il Corriere dello Sport, sarà un duello all'ultimo respiro quello tra Vincenzo Italiano e Josè Mourinho. Dal faccia a faccia, l'allenatore viola saprà quanto poter ancora sperare in un piazzamento in Europa, andando in seguito a gestire le ultime due partite con un altro entusiasmo.