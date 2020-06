Fiorentina, condizione già ok e prudenza: niente amichevoli per evitare rischi

Come sottolinea La Nazione, tra le tanti incognite che aleggiano attorno alle squadre di Serie A c’è il rischio infortuni. Saranno stati sufficienti i carichi di lavoro sostenuti in un mese e mezzo per ritrovare pronti-via una condizione accettabile? Oppure il martellamento al quale sono stati sottoposti Pezzella e compagni appesantirà ancora di più le gambe dei calciatori? Nel quartier generale viola le bocche sono cucite, anche se gli spifferi raccontano di una Fiorentina che sta già dando buone risposte, in virtù di un discreto stato di forma guadagnato grazie alle sedute improntate a prevenire gli infortuni. Missione dunque (quasi) compiuta, in attesa della riprova del campo.

Diversa la strategia del Brescia, che domani alle 18:30 affronterà l’Udinese in amichevole alla Dacia Arena. Niente di tutto questo avverrà in casa Fiorentina nella settimana che porterà al 27° turno, visto che oltre alle difficoltà per organizzare un evento del genere (in virtù del protocollo in vigore si possono affrontare in amichevole solo club territorialmente vicini e appartenenti a uno stesso campionato), la strategia adottata da Iachini e dal suo staff è stata quella di continuare a portare avanti il piano di lavoro iniziato a maggio. Questo anche per evitare inutili rischi di infortuni che potrebbero complicare anzitempo la partita forse più importante di questa coda di campionato.