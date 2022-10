Fiorentina, con l’Inter la vittoria porta fiducia per ripartire

Vincere contro l'Inter significherebbe tanto per la Fiorentina. Tre punti che inietterebbero grande fiducia

Il Tirreno si sofferma sul match tra Fiorentina e Inter. La squadra di Italiano ha bisogno ei tre punti, ma non solo. Infatti, vincere contro l'Inter significherebbe ripartire e iniettare alla squadra una dose di fiducia che servirebbe come l'aria. Insomma, 3 punti che hanno un peso davvero importante per la Fiorentina di Italiano.