Fiorentina, con la Samp c’è un ultimo tabù da sfatare: l’analisi

Ultima trasferta della stagione, fuori casa dodicesimo rendimento in Serie A

L’Europa è sì a portata di mano, ma pur sempre nell’ultima trasferta dell’anno, al termine di una stagione in cui la Fiorentina ha invece consolidato la propria posizione in classifica attraverso il rendimento interno. Tra le varie stranezze di un campionato equilibrato come non se ne ricordavano da tempo c’è anche il caso dei viola, più che abili a tradurre il vantaggio del Franchi in 12 vittorie, 2 pareggi e sole 4 sconfitte, ma decisamente in difficoltà lontano da Firenze visti i soli 6 successi su 18 partite. Questo il commento del Corriere Fiorentino sulle difficoltà palesate dai Viola nelle trasferte in questa stagione:

Con 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte i viola sono soltanto al dodicesimo posto nella classifica delle gare in trasferta, appena dietro l’Empoli che ha meno sconfitte e più pareggi, e con un passivo reti di -7. Non bastasse la media punti decisamente distante tra gare in casa e fuori (2,11 al Franchi, 1,17 in trasferta) i 27 gol subiti confermano una fragilità difensiva emersa su quasi tutti i campi della serie A, dove alla lunga la sterilità in attacco è diventata l’altra discriminante (36 i gol messi a segno al Franchi, 20 quelli in trasferta). Insomma se la Fiorentina ha costruito la sua stagione al Franchi in trasferta si è spesso ritrovata a dilapidare veri e propri patrimoni, magari in partite nelle quali partiva da favorita.