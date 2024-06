Fiorentina con la difesa a 3? Adesso è possibile, con Lucchesi protagonista

Piccola postilla. Fra i rientri dai prestiti c’è anche Lorenzo Lucchesi. Fiorentino, classe 2003, 190 centimetri di altezza e piede mancino. E’ specializzato nel giocare a tre. Ha comandato per tutta la stagione la difesa della Ternana in Serie B. La Fiorentina su di lui ci punta forte. Ha qualità e fisico per emergere. Il vice Milenkovic sarebbe già in casa, nonostante possa muoversi anche come braccetto.