Fiorentina, con il Torino può valere l’Europa, Juventus permettendo

C'è il Torino di Juric nel cammino viola. Come scrive La Repubblica, La Fiorentina, reduce dal grande successo in Conference League, si prepara ad affrontare i granata in trasferta, match che mette in palio punti fondamentali per l'ottavo posto. Una posizione che potrebbe spalancare le porte dell’Europa in caso di penalizzazioni e sentenze Uefa che riguardano la Juventus. I viola sono reduci da 130 minuti ad alta intensità sul campo del Basilea, al termine dei quali sono usciti vincitori ma provati mentalmente. Ampio il turnover di Italiano, in vista della gara di mercoledì con l'Inter in finale di Coppa Italia. Non sarà semplice, ma il tecnico viola dovrà essere bravo a dosare le forze in questo finale di stagione, facendo rimanere tutti sul pezzo. Quella tra Fiorentina e Torino non è una sfida come le altre. Le due tifoserie sono gemellate, storicamente. Ma le due proprietà, coi patron Commisso e Cairo, spesso si sono scontrate. "I fatti parlano da soli, da quando Cairo è presidente del Torino, non ha vinto nulla - aveva detto il presidente viola qualche tempo fa, aggiungendo - io sono già contento perché dopo quattro anni abbiamo l’opportunità di vincere qualcosa". Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una sfida, sentenze permettendo, che ha sapore di Europa.